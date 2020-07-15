Лондон, , 14:08 — REGNUM Британский боец смешанных единоборств Жаро Шеперд убит после вечеринки, которую он организовал в честь своего 30-летия. Об этом 15 июля сообщает MMA Junkie.

Отмечается, что инцидент произошёл 12 июля в Кенсингтоне. Тело спортсмена с ножевыми ранениями было найдено около 10 часов вечера. На данный момент ведётся следствие. Пока никого не задерживали.

Бойцу исполнилось 30 лет. Он праздновал день рождения на заднем дворе своего дома в окружении друзей и членов семьи, в том числе матери и маленьких детей.

Шеперд провел восемь боёв в ММА, в шести из которых он победил, в двух проиграл.