Ставрополь, , 14:07 — REGNUM Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Среди раненых есть дети, пишет 15 июля «Интерфакс-Юг».

Авария произошла около 11:40 на участке автодороги Ставрополь — аэропорт на территории Шпаковского района. Произошло лобовое столкновение автомобилей Mersedes и ВАЗ-2107, причина происшествия пока не установлена.

Среди пострадавших — четыре ребенка, которые находились на заднем сидении иномарки. Все раненые, в том числе дети, доставлены в больницу.