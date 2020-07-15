Новосибирск, , 13:39 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых в связи со смертельными происшествиями в Новосибирской и Омской областях. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в Следственном комитете РФ.

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту обрушения в одной из квартир, в результате которого погиб мужчина (ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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ЧП произошло в Железнодорожном районе города Новосибирска. Обрушилась крыша жилого многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подрядная организация планировала ремонт вентиляционной шахты. Привезённые для этого стройматериалы сложили на чердаке указанного дома. Соседи рассказали, что накануне ночью слышали грохот в месте обрушения, однако не придали этому значения. Завалы обнаружили лишь утром. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Омской области расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели 15-летнего школьника. По данным следствия, подросток купался с друзьями в реке Иртыш и увидел, что две 17-летние девушки, попав в донную яму, начали тонуть. Как сообщало ИА REGNUM, подросток попытался им помочь и вытолкнул девушек на берег, но сам выбраться из воды уже не смог. Следователи намерены дать правовую оценку действиям либо бездействию органов местной власти и служб профилактики.

Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений доложить о ходе расследования указанных уголовных дел.

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