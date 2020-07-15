Дмитров , Московская область, 15 июля 2020, 13:21 — REGNUM В подмосковном Дмитрове произошло ЧП — мужчину засыпало песком в колодце. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Так, 14 июля на территории частного домовладения в деревне Ульянки Дмитровского городского округа обнаружено тело 35-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительной информации, погибший копал колодец на участке. Во время работы спустился вниз. В момент, когда мужчина находился внутри произошло смещение колец колодца, в результате чего в шахту засыпало песком.
«По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей песком», — отмечено в сообщении.
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