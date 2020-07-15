Дмитров , Московская область, , 13:21 — REGNUM В подмосковном Дмитрове произошло ЧП — мужчину засыпало песком в колодце. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Так, 14 июля на территории частного домовладения в деревне Ульянки Дмитровского городского округа обнаружено тело 35-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, погибший копал колодец на участке. Во время работы спустился вниз. В момент, когда мужчина находился внутри произошло смещение колец колодца, в результате чего в шахту засыпало песком.

«По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей песком», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в колодце нашли тело женщины.

Читайте ранее в этом сюжете: В деревенском колодце в Бурятии нашли тело женщины