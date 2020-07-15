Казань, , 13:43 — REGNUM В Кировском районе Казани в среду, 15 июля из окна многоэтажного дома выпала женщина. Об этом стало известно из публикаций в соцсетях очевидцев трагедии.

В результате падения потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью. На место происшествия выехали спецслужбы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Работающие на месте спецслужбы опрашивают соседей и очевидцев инцидента.

ИА REGNUM напоминает, под окнами одного из домов в Приволжском районе Казани утром 7 июля 2020 года обнаружили тело 4-летней девочки с признаками падения с высоты.

Читайте также: В Казани 4-летняя девочка погибла после падения из окна восьмого этажа