Москва, , 13:05 — REGNUM В Москве утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по истязанию ребёнка, сообщили 15 июля в пресс-службе прокуратуры столицы.

Обвиняемый — 39-летний житель столицы, уроженец Кабардино-Балкарии. Ему инкриминируют совершение преступления по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями»).

По данным прокуратуры, мужчина проживал в арендованной квартире с женой и её детьми от предыдущих браков — мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения.

Указано, что обвиняемый причинял пятилетнему мальчику «физические и психические страдания, путем систематического нанесения побоев, лишения пищи и питья, принуждения к выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками».

Отмечается, что мужчина лишал пасынка питья, еды, а также без оснований запрещал вставать с кровати.

«Обвиняемый бросил с силой в ребёнка подушку, от чего последний упал и ударился головой о стену. После чего обвиняемый подбежал к лежащему ребенку и нанес множественные удары руками в область головы и лица, причинив физическую боль. В этот же период времени злоумышленник принуждал ребенка выполнять физические упражнения с запредельными для его возраста нагрузками, в том числе приседать на протяжении длительного времени, превозмогая боль в мышцах, высказывая последнему, что тот является лицом женского, а не мужского пола», — говорится в информации надзорного органа.

В прокуратуре описали и другой эпизод, когда из-за отказа доедать пищу мужчина выкинул её остатки в мусорное ведро, «схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро». При этом лицо ударил об ободок, из-за чего ребёнок получил раны. После отчим принудил ребёнка съесть выброшенные продукты.

Все действия сопровождались оскорблениями. Причиной зверств, указывают в прокуратуре, послужило якобы имевшее место непослушание ребёнка и возникшая ненависть. Незаконные действия совершались с 23 по 28 января 2020 года.

Дело направлено в Симоновский суд Москвы, обвиняемый находится под стражей.