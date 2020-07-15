Казань, , 13:14 — REGNUM По факту сокрытия денежных средств на сумму 59 млн рублей в отношении неустановленных лиц из числа руководства Набережно-Челнинской компании «КамгэсЗЯБ» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

По версии следствия, с декабря 2018 года по январь 2020 года, имея просроченные недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 59 млн рублей и инкассовые поручения, неустановленные лица из числа руководства организации сокрыли деньги «КамгэсЗЯБ», за счет которых должны были взыскиваться налоги и страховые взносы на общую сумму более 126 млн рублей.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося и продолжает расследование уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии возбуждено уголовное дело о сокрытии «Татфлотом» денежных средств, за счет которых должны были взыскиваться налоги и сборы.

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