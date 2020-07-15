Самара, , 13:04 — REGNUM Проверку по фактам гибели детей на водных объектах проводит прокуратура Самарской области. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, были получены сообщения о гибели 5 июля двух несовершеннолетних 13-и и 15-и лет в пруду в селе Малое Ибрякино Похвстневского района. 6 июля поступила информация о гибели на реке Чапаевка мальчика 10-и лет, а 11 июля сообщалось о гибели в пруду в деревне Матьян Похвистневского района мальчика 11-и лет.

Отмечается, что проверка организована для выяснения всех обстоятельств гибели несовершеннолетних, а также предотвращения утопления детей. Сотрудники прокуратуры также дадут оценку работы сотрудников муниципального образования и сотрудников правопорядка в сфере установлению контроля за обеспечением безопасности в местах купания.

Виновные лица будут привлечены к ответственности.

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