Ижевск, , 12:57 — REGNUM В течение января-июня 2020 года в Ижевске было возбуждено 365 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, более 200 случаев мошенничества совершены при продаже или покупке товаров на специальных сайтах, 93 уголовных дела возбуждено по фактам продажи товаров или услуг в социальных сетях.

Также распротсраненными способами хищений являются предложения о компенсации за ранее приобретенные бады (биологически-активные добавки) или некачественные товары, а также защиты средств от незаконных транзакций.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки с 7 по 8 июля 21 человек обратился в правоохранительные органы Удмуртии с сообщением о краже денег с банковских карт. В числе обратившихся 17 человек — жители Ижевска. Средства были украдены разными способами: мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали защитить средства от несанкционированной транзакции. Также было предложено принять участие в розыгрыше, оформить документы на возврат НДС. В целом суммы хищения составили от 11 тыс. до 240 тыс. рублей. За сутки совокупный ущерб оценивается в 1,2 млн рублей.

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