Ульяновск, , 12:56 — REGNUM В Ульяновской области в условиях аномальной жары возросла опасность возникновения природных и техногенных пожаров. За сутки пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали по сообщениям о возгорании сухой травы и тушили шесть природных пожаров, информирует ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, общая площадь травяных пожаров за сутки составила почти 5 гектаров. Больше всего возгораний зарегистрировано в Николаевском районе и Ульяновске — соответственно шесть и пять. Всего в области за сутки произошло 19 травяных пожаров.

Также за сутки зарегистрировано шесть лесных низовых пожаров. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы возле населённых пунктов Андреевка Сенгилеевского района и Лесное Матюнино Кузоватовского района — в каждом случае площадь, пройденная огнём, составила один гектар.

В Кузоватовском районе также произошёл лесной пожар возле посёлка Лесное Матюнино (площадь 0,2 га). Ещё два лесных пожара зарегистрированы в Теренгульском и Мелекесском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил подключить к ликвидации пожаров всю необходимую технику, в том числе авиацию. Он также обратился в Министерство обороны России с просьбой выделить спецсамолеты для тушения пожаров в ряде муниципальных образований.

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