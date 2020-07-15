Барнаул, , 12:50 — REGNUM В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику — лесничему отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Из официального сообщения СУ СК РФ по региону следует, что данная персона стала фигурантом сразу двух уголовных дел.

В первом случае речь идёт о незаконном распоряжении провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарных разрывов (вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей). Во втором случае — о проведении проходных рубок в природоохранной зоне.

Учитывая, что марте 2020 года лесничий уже получил приговор об оплате штрафа и возмещении ущерба, суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, подсудимый частично оплатил причиненный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, факт противоправной деятельности чиновника был выявлен оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Читайте также: Алтайские лесные чиновники сознались в преступлении

Читайте также: Алтайский лесной чиновник разрешил вырубить лес в природном парке