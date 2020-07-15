Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону 13-летнему подростку с инвалидностью отказали в предоставлении аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и расходных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую провели сотрудники прокуратуры Первомайского района на основании жалобы матери ребёнка-инвалида. Выяснилось, что детская городская поликлиника № 4 в нарушение федерального законодательства долгое время не обеспечивала подростка «необходимым оборудованием для ИВЛ в домашних условиях и расходными материалами, назначенными ему по жизненным показаниям решением врачебной комиссии».

Надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал поликлинику и министерство здравоохранения Ростовской обеспечить ребёнка необходимым оборудованием. Прокуратура взяла исполнение решения суда на контроль.