Краснодар, , 12:17 — REGNUM Пассажиров и сотрудников международного аэропорта Краснодара эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщение поступило утром 15 июля.

По информации «Кубанских новостей», всего эвакуированы более 800 человек. Специалисты обследуют четыре самолёта на перроне аэропорта Краснодар.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, аэропорт «Краснодар» также эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Было задержано несколько рейсов. Сообщение о минировании не подтвердилось.

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