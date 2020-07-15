Киншаса, , 12:12 — REGNUM Полиция в Демократической Республике Конго арестовала десятки человек, протестовавших против решения парламента о выдвижении Ронсара Малонды на пост главы Национальной избирательной комиссии. Об этом передает ВВС Swahili.

Протесты начались всего через несколько дней после того, как по меньшей мере три человека были убиты на прошлой неделе во время демонстраций против выбора кандидатуры на пост председателя избирательной комиссии, а также возможного проведения судебных реформ. Акции протеста организовала главная оппозиционная коалиция ДР Конго.

По информации журналистов телерадиокомпании, оппозиция обвиняет Малонду, в настоящее время занимающего пост генерального секретаря комиссии, в том, что он играл роль в «фальсификации итогов» предыдущих выборов в пользу бывшего президента Жозефа Кабилы.

В парламенте страны в настоящее время доминирует партия Кабилы и его сторонники, отмечают репортеры.

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