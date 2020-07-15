Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте начата доследственная проверка по факту происшествия с маломерными судами на канале Грибоедова. Речной теплоход без экипажа повредил лодку без пассажиров. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествие на воде произошло утром 15 июля. Судно «Чайка-1» навалилось на маломерное судно «Свирь» при этом во время происшествия гражданских лиц на бортах и членов экипажа не находилось, никто не пострадал.

«В настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия, опрашиваются члены экипажа, а также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.