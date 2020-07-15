Ярославль, , 11:55 — REGNUM В Ярославской области более 3 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве отмечают, что треть пострадавших, около тысячи человек, дети. Если сравнивать с предыдущими периодами, то число укушенных клещами в этом году в 2 раза меньше, чем в среднем за последние три года. За весь весенне-осенний сезон 2019 года в регионе от клещей пострадали 6860 ярославцев.

В Ярославской области от клещей обработали территорию в 1700 гектаров, в том числе детские оздоровительные лагеря на общей площади в 250 га.

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