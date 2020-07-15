Ереван, , 11:53 — REGNUM Десять военнослужащих ВС Армении ранены в столкновениях на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила 15 июля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что при боестолкновениях на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы различные ранения получили десять военнослужащих. Один из них — в крайне тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Ранее в минобороны Армении сообщали о четверых погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на азербайджано-армянской границе наблюдается с 12 июля. Стороны обвиняют в атаках друг друга.

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