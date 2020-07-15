Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске выяснили причины затопления подвала одного из многоквартирных жилых домов канализационными стоками. Это произошло из-за прорыва трубы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Проверка проводилась после появления в сети жалоб на затопление нечистотами подвала дома № 20 в Новочебоксарске по улице Солнечная. В надзорном ведомстве установили, что прорвало канализационную трубу.

«В нарушение требований Жилищного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов управляющая организация — АО «Чувашская энергосбытовая компания», обслуживающая данный дом, не обеспечила благоприятное проживание граждан и надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома — канализационных сетей, в результате чего произошло данное происшествие», — сделали вывод в прокуратуре Чувашии.

По данному факту внесено представление с требованием об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве отмечают, что в настоящее время помещение подвала очищено, канализационная система отремонтирована.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2019 года в микрорайоне Альгешево провалилась в открытый канализационный колодец девочка в возрасте одного года десяти месяцев: выйдя из подъезда вслед за матерью, упала в трёхметровый колодец. Инцидент произошёл при выполнении работ по плановой промывке канализационных сетей.