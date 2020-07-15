Казань, , 11:47 — REGNUM В столице Татарии задержан продавец «липовых» экспресс-тестов на коронавирус. Информацию об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Полицейским удалось установить, что группа лиц организовала канал поставки из-за рубежа незарегистрированных и недоброкачественных экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Выяснили, что один из членов группы приобрел тесты в Московской области у неизвестных лиц и с целью дальнейшего сбыта приехал в Казань. Для обогащения злоумышленник нашел еще одного реализатора, общался с которым только по телефону.

В отношении спекулянта возбудили уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 2,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Иркутской области появилась компания, которая выдаёт вахтовикам липовые справки об отсутствии коронавируса.

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