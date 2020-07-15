* запрещённая в России организация

Воронеж, , 11:25 — REGNUM Восемь последователей организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестованы по решению Ленинского районного суда в Воронеже, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе суда. Ходатайство об аресте иеговистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в суд направил следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области.

Как уточнили в суде, по данным следствия, подозреваемые «предприняли активные действия организационного характера» по продолжению деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в 2017 году решением Верховного Суда Российской Федерации была признана экстремистской. Суд согласился с ходатайством следствия и избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежское СУ СКР сообщило о проведении более сотни обысков у последователей «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о возбуждении двух уголовных дел.

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