Донецк, , 11:27 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины за последние сутки семь раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило семь раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 180 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БТР и БМП, зенитная установка, гранатометы, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное) и что были обстреляны населенные пункты: Жабичево, Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»), Александровка, Дзержинское.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что двое мирных жителей посёлка Александровка (ДНР) были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ.