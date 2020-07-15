Сеул, , 11:21 — REGNUM 15 июля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,4 балла произошло в 15:20:47 по местному времени в море в 77 км к западу-северо-западу от острова Хыксан, территориально входящего в состав уезда Синан провинции Чолла-Намдо. О глубине очага землетрясение не сообщается.

Известно, что последние землетрясение в данном регионе произошло два месяца назад, 7 мая.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».