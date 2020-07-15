Кызыл, , 11:17 — REGNUM В Туве опубликовали данные по смертности от COVID-19 с 1 по 10 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за десять дней здесь умерли 13 человек.

Из них шестеро были старше 70 лет, четверо — старше 60. Ещё трое умерших были в возрасте от 40 до 60 лет.

Как отмечается, у всех пациентов отмечалось обострение хронических заболеваний, таких, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и хронический гломерулонефрит.

«У всех умерших пациентов диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и гипертоническая болезнь. Всего с мая 2020 года непосредственно от COVID-19 умерли 45 человек», — отметили в минздраве.

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