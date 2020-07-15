Тбилиси, , 11:06 — REGNUM В Грузии спасатели нашли в ходе поисков тело пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, погибшего мальчика обнаружили в реке Джуми возле Зугдиди в Западной Грузии. Его искали в течение двух дней.

Сообщается, что подросток пас скот возле села Дарчели. По предварительной версии, мальчик пытался перейти реку вброд, но его унесло потоком воды.

Стоит отметить, что в Грузии несколько дней назад прошли проливные ливни. Сообщалось, что в Западной Грузии были подтоплены территории, повреждены мосты и дороги.