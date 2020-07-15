Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 39-летний горожанин, фигурирующий в уголовном деле по двум статьям — о жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, в присутствии малолетнего и умышленном причинении вреда здоровью ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Оба преступления, говорится в материалах уголовного дела, обвиняемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Так, во время ссоры с бывшей супругой ростовчанин сломал руку своей двухлетней дочери. В присутствии шестилетней дочери горожанин изувечил и избил домашнего кота до смерти.

Свою вину мужчина отрицает. Материалы уголовного дела в ближайшее время изучит суд.