Кацина, Нигерия, , 10:37 — REGNUM Член администрации штата Кацина на севере Нигерии сообщил, что бандиты убили по меньшей мере 300 человек в регионе в прошлом году, добавив, что насилие продолжается, и по крайней мере один человек становится жертвой нападения бандитов «каждый день». Об этом передаёт ВВС Africa.

Альхаджи Тукур Муазу Рума в интервью корреспонденту ВВС сообщил: «около 600 женщин потеряли своих мужей и детей около 2000 детей остались без отца».

Муазу подчеркнул, что около трети населения района покинули свои дома в результате насилия и теперь живут в других районах Нигерии.

По словам корреспондентов, в Нигерии распространены полигамные браки.

«Наш муж был убит, когда бежал, спасая свою жизнь во время нападения на прошлой неделе», — сказала вдова погибшего. Он оставил после себя семью из трех жен и 14 детей, которые изо всех сил пытаются прокормить себя, добавила она.