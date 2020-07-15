Москва, , 10:49 — REGNUM Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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По данным на сайте суда, заседание состоится в 17:00 по хабаровскому времени (10:00 мск).

Адвокаты Сергея Фургала просят изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала до 9 сентября. Он находится в тюрьме «Лефортово» и по заявлениям общественников, которые его посетили в камере, не знает о ситуации в Хабаровске.

Фургала обвиняют в тяжких преступлениях 15-летней давности.

Президент РФ Владимир Путина пока не принял решение по назначению врио хабаровского губернатора.