Тахтамукайский район, Адыгея, , 10:36 — REGNUM Обильные дожди, выпавшие 14 июля на Тахтамукайский район Адыгеи, подтопили около 100 придомовых территорий в поселке Яблоновском. Подсчет пострадавших подворий продолжается, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что сброс воды по Чибийскому каналу позволил стабилизировать ситуацию. В настоящее время спасатели МЧС при поддержке сотрудников поселковой и районной администраций заняты откачкой воды из дворов и подвалов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил вице-премьеру республики Вячеславу Сапиеву изучить ситуацию на месте и обеспечить координацию работы профильных служб по устранению последствий стихии. В Яблоновский будет направлена спецтехника из других городов и районов субъекта.