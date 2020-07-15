Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 10:26 — REGNUM За сутки на месте разлива авиационного топлива в посёлке Тухард собрано 89 м³ топливно-водяной смеси. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Указанное количество топливно-водяной смеси собрали за сутки с двух озёр, куда в результате аварии 12 июля попало авиационное топливо. Всего на сегодняшний день собрано 154 м³.

14 июля сорбентом обработан 1 км береговой линии ручья до места попадания в малое озеро.

В Тухард доставили дополнительные пластиковые ёмкости для перебазировки топливно-водяной смеси с места сбора на специально подготовленную площадку.

Со дня аварии специалисты взяли 11 проб воды и шесть проб грунта. 15 июля планируют завершить основные работы по откачке топливно-водяной смеси.

В ликвидации ЧС принимают участие 48 человек, четыре единицы техники, два плавсредства, три воздушных судна.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 12 июля при перекачке авиационного топлива в районе посёлка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз». По предварительным данным, разлилось около 44 тонн (55 кубометров) топлива. Часть топлива попала в водные объекты.

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