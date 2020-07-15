Тверь, , 10:23 — REGNUM Режим повышенной готовности объявлен ГУ МЧС по Тверской области из-за прогнозируемой на 15 июля непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

«В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области развёрнут оперативный штаб по контролю за обстановкой. Приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тверской области, в составе которой находится техника высокой проходимости для проведения работ в труднодоступной местности», — сообщили в ведомстве.

По прогнозу ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь, а также сильный ветер северного направления — с порывами до 18 м/с.