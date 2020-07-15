Сан-Диего, США, , 10:15 — REGNUM Пожар на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard продолжается уже третьи сутки. Об этом 15 июля сообщает Управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter.

Отмечается, что незначительные очаги пожара сохраняются внутри корабля, хотя дыма почти нет. При этом пожарным удалось отстоять от огня топливные танки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в результате пожара на борту USS Bonhomme Richard, произошедшего на базе ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния), пострадали 59 человек.

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