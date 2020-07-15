Бабушкин, Бурятия, , 09:58 — REGNUM Несмотря на сохраняющиеся ограничения, жители Бурятии продолжают проводить свадьбы, юбилеи и похороны. Зачастую они приводят к всплеску новых случаев заражения коронавирусом, как это произошло после свадьбы в городе Бабушкин Кабанского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Свадебное торжество прошло 3 июля. По его итогам, из 35 участвовавших в нём человек, коронавирус выявили у 20. По словам главного санитарного врача Сергея Ханхареева, по очагу проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Круг контактных лиц на сегодня составляет 65 человек. Эта работа продолжается. Также продолжаются медицинское наблюдение и лабораторные обследования», — отметил он.

Ранее в селе Убур-Киреть Кяхтинского района два человека заразились после похорон с участием 92 человек. Одного из них госпитализировали в Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Бурятии выявили 41 новый случай заражения SARS-CoV-2. Общее количество подтверждённых случаев достигло 3522. 32 заражённых скончались.

Читайте также:

В Бурятии подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом

В Бурятии скончались ещё двое пациентов с COVID-19