Киев, , 09:47 — REGNUM В результате непогоды — дождя и сильных порывов ветра — на Украине без электричества остались почти 60 населенных пунктов. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все оставшиеся без электроэнергии населенные пункты расположены в Сумской области.

Кроме этого, сообщается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате сильного ливня, который обрушился в ночь с 13 на 14 июля на Харьков, были подтоплены улицы Сумская, Пушкинская, Клочковская и Гагарина.