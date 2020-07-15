Биробиджан, , 09:44 — REGNUM В поселениях Облученского района Еврейской АО сильный ветер с корнем вырвал деревья и нарушил электроснабжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении МЧС.

Читайте также: В Пензенской области ураган стал причиной перебоев с электричеством

При прохождении грозового фронта в Теплоозёрске из-за порывов ветра упало несколько десятков деревьев, повреждены кровли домов. В Теплоозёрском, Известковском и Бираканском поселениях нарушено электроснабжение.

Над устранением последствий стихии работают аварийно-спасательные бригады.

Сообщается, что никто из людей при прохождении грозового фронта не пострадал.

Как сообщили в правительстве Еврейской АО, в Теплоозёрске электроснабжение восстановлено. В Биркане электричество получили 80% домов. В Двуречье ещё ведутся работы по восстановлению линий электропередач.

Глава региона Ростислав Гольдштейн распорядился выделить из резервного фонда 200 листов шифера для ремонта пострадавших от непогоды кровель домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Пензенскую область вечером 14 июля 2020 года обрушился ураганный ветер, последствия которого привели к перебоям с подачей электричества, поваленным деревьям, сорванным крышам.