Прокопьевск, Кемеровская область, , 09:42 — REGNUM В городе Прокопьевск Кемеровской области полицейские задержали рецидивиста, оставившего без света жителей 400 домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Ранее в полицию обратился представитель энергетической компании, который сообщил, что неизвестный похищает выключатели и медные крепления из трансформаторных подстанций. Личность подозреваемого удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее отсидевший в тюрьме за кражу 50-летний местный житель.

Мужчина был по образованию электриком и ранее несколько лет работал электрослесарем. Выяснилось, что по ночам он проникал в трансформаторные будки и похищал элементы, содержащие алюминий и медь, которые впоследствии сдал в пункт приёма цветного металла за 2 тыс. рублей.

«В результате действий злоумышленника без электроэнергии остались жители 400 частных домов, детский сад и автозаправочная станция. Сумма ущерба составила более 120 000 рублей», — отметили в управлении.

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