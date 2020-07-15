Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга устанавливает, каким веществом мог отравиться трехлетний мальчик. Ребенку стало плохо на детской площадке, он сильно ударился головой, после чего попал в больницу. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несчастный случай произошел 14 июля. Около 20:15 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 33/5 по Бухарестской улице ребенок ударился головой и теряет сознание. Позже в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что от данного дома с закрытой черепно-мозговой травмой, отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии госпитализирован трехлетний мальчик.

Во время опроса 30-летняя мать малыша не смогла ответить, чем мог отравиться ее ребенок. Они лишь уточнила, что на детской площадке у дома во время игры на горке сыну стало плохо.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.