Уфа, , 09:36 — REGNUM Движение тяжеловесного транспорта из-за жары ограничили в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 июля до 22:00 будет ограничено движение тяжеловесного транспорта на участках дорог на трассах М-5, М-7, Р-240.

Отмечается, что ограничение временно введено из-за повышения температуры воздуха выше +32 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС предупреждали о повышении температуры в регионе до + 40 °C.

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