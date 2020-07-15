Чита, , 09:26 — REGNUM Невнимательность взрослых и открытое окно с антимоскитной сеткой в квартире, расположенной на восьмом этаже жилого дома в микрорайоне Северный в Чите стоила жизни годовалому мальчику. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла 13 июля 2020 года около 20:00 местного времени. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае женщина, которая не уследила за собственным ребёнком, выпавшим из окна на третьем этаже, получила срок один год в колонии-поселении.

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