Саратов, , 09:51 — REGNUM В Саратовской области в результате ураганного ветра, обрушившегося на регион 14 июля, произошли отключения электричества в трех муниципальных районах, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Так, от удара стихии без электричества остались 13 населенных пунктов в Балаковском, Марксовском и Питерском районах. Восстановления подачи электроэнергии ждут более 17 тыс. человек в 5041 доме. Информации по социально-значимым объектам нет. Восстановительные работы велись всю ночь и завершить их планируют в среду, 15 июля, заверяют в МЧС.

ИА REGNUM напоминает, Саратовская область вновь пострадала от природной стихии. Так, 14 июля текущего года в городе Балаково мощным ветром были повалены деревья, снесены остановки общественного транспорта и перевернуты несколько автомобилей, а также порваны электропровода.

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