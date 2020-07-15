Биробиджан, , 09:10 — REGNUM В Биробиджане несовершеннолетний ребёнок упал со спортивного тренажёра на придомовой площадке и получил травму головы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Как выяснилось в ходе проверки, спортивный инвентарь, установленный на детской площадке дома №12 по улице Парковая, представляет опасность для детей.

«Тренажер находится в неисправном состоянии, на нем отсутствуют отдельные элементы (поручни)», — уточнили в прокуратуре.

в отношении управляющей компании возбуждено административное дело, а также вынесено предписание с требованием привести детскую площадку в надлежащий вид. Помимо этого, прокурор направил в суд иск о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда, причиненного 14-летнему ребёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском парке Благовещенска несовершеннолетний ребёнок был допущен один в дождь на аттракцион с неисправной системой торможения.