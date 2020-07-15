Омск, , 08:47 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти подростка (ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности») возбуждено в Омской области, сообщили ИА REGNUM 14 июля в региональном следственном управлении СКР.

По информации ведомства, вечером 14 июля в реке Иртыш в рабочем посёлке Черлак утонул 15-летний школьник.

По предварительным данным, мальчик купался в реке вместе с друзьями. Две девушки, попав в донную яму, начали тонуть. Подросток бросился им на помощь и смог вытолкнуть девушек на берег. Сам он выбраться из воды не смог.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Омской области утонули две 15-летние девочки.

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