Белово, Кемеровская область, , 08:36 — REGNUM В городе Белово Кемеровской области правоохранители привлекли к ответственности женщину, которая на долгое время оставила двухлетнего сына с недееспособной бабушкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение об этом поступило от местного жителя.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что в квартире находятся пожилая женщина, не разговаривавшая и с трудом передвигавшаяся по состоянию здоровья, а также малолетний мальчик.

«Сотрудники по делам несовершеннолетних не обнаружили в квартире продукты питания, кроме того жилище находилось в антисанитарных условиях. Стражи порядка приняли решение доставить малыша в больницу. Мать ребенка только спустя неделю обратилась в полицию», — отметили в ведомстве.

Оказалось, что всё это время женщина распивала спиртное с друзьями. Правоохранители составили на нерадивую мать протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, в январе 2020 года полицейские нашли двух малолетних девочек, брошенных в холодной квартире без еды. Как сообщало ИА REGNUM, у старшей из девочек 4 лет диагностировали обморожение пальцев рук.

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