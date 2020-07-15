Тункинский район, Бурятия, , 08:07 — REGNUM Правоохранители в Бурятии разбираются в обстоятельствах смерти 15-летнего подростка в улусе Далахай Тункинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, на правой кисти погибшего обнаружены следы, характерные для поражения электрическим током.

Как установили в следствии, подросток приехал в село к бабушке. 14 июля они начали красить наружные стены дома. Чтобы дотянуться до верхней части стены, мальчик приставил железную лестницу и продолжил покраску.

«При этом рядом с лестницей располагались настенные крюки, к которым крепились провода ввода электричества в дом. Их изоляция была нарушена. Подросток во время работ соприкоснулся с проводкой, получил удар электрическим током, упал вниз и скончался на месте происшествия», — отметили в СКР.

Следователи проводят проверку, чтобы установить полную картину происшествия. В ведомстве также призвали граждан быть осторожнее в быту.

Читайте также: В Татарии 20-летнего слесаря котельной убило током