Самара, , 08:02 — REGNUM Открытое горение в производственном здании ликвидировали в Самаре. Об этом 15 июля сообщает пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, к тушению пожара по рангу — Пожар № 3 были привлечены 165 огнеборцев и 56 единиц техники, а также пожарный поезд и корабль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар вспыхнул в производственном помещении по ул. ул. Профильная, 6 в Самаре днем 13 июля. К счастью никто не погиб и не пострадал. Огонь прошелся по площади десять тысяч кв. метров.

В воздухе ПДК вредных веществ не зафиксировано.

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