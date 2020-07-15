Иркутск, , 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

По информации ведомства, ДТП произошло на 910-м километре федеральной автодороги Р-258 Чита — Иркутск, у отворота к населённому пункту Танга.

Отмечается, что в результате опрокидывания бензовоза «происходит разлив дизельного топлива», затруднений в движении автомобильного транспорта нет.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 37 человек и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщается.