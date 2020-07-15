Сува, , 07:45 — REGNUM Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился к югу от островов Фиджи. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 600,18 километра. Других подробностей произошедшего не сообщалось. Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Курильских островов. Жители сел Крабозаводское и Малокурильское ощутили подземные толчки, однако пострадавших и повреждений зафиксировано не было.

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