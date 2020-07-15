Абакан, , 07:44 — REGNUM Проверка по информации о нарушении прав ребёнка организована в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, 14 июля в программе на федеральном канале вышел сюжет, в котором жительница города Абакана рассказывает о том, что сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних неправомерно изъяли у неё сына.

При этом в программе также прозвучала информация о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей со стороны матери ребёнка.

По всем изложенным в программе фактам организована процессуальная проверка, уточнили в ГСУ СКР.

Следователи опросят участников инцидента, сотрудников органов системы профилактики, проведут необходимые проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в юнее 2020 года родителям вернули изъятых в мае детей.

Читайте также: В Оренбуржье многодетной семье вернули изъятых детей