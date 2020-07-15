Кош-Агачский район, Алтай, , 07:44 — REGNUM В Республике Алтай следователи завершили расследование уголовного дела о халатности, в результате которой пострадал пятилетний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, перед судом предстанет бывший директор стадиона в Кош-Агаче.

Инцидент произошёл вечером 19 мая 2019 года. Двое школьников 8 и 9 лет пытались установить ворота для игры в мини-футбол. Однако конструкция упала на мальчика 5 лет, в результате чего он получил компрессионные переломы грудного и поясничного позвонков, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

В следствии считают, что директор учреждения халатно отнёсся к своим обязанностям, допустив бесхозное нахождение ворот на футбольном поле.

«Не обеспечил надлежащее техническое оборудование места проведения физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами и правилами, поставив тем самым посетителей стадиона в условия и обстановку, представляющие опасность для их жизни и здоровья», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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