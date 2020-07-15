Абуджа, , 07:40 — REGNUM Первая женщина — пилот боевого вертолета в Нигерии Толулопе Аротиле погибла в результате травм, полученных во время дорожной аварии, сообщает пресс-служба нигерийских военно-воздушных сил.

Сообщается, что ДТП произошло в штате Кадуна на северо-западе Нигерии. В нигерийских ВВС выразили соболезнования в связи с утратой.

Толулопе Аротиле стала первой женщиной, севшей за штурвал боевого вертолета в Нигерии. Она быстро обрела популярность в родной стране, как женщина, освоившая мужскую профессию. В ВВС Нигерии назвали ее карьеру «недолгой, но влиятельной».