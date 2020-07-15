Барнаул, , 07:40 — REGNUM Вот уже поти две недели, как обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стремительно ухудшается. По данным оперативного штаба региона на 15 июля, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 6540 человек, причём 246 из них добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: за сутки их впервые зарегистрировано сразу шесть (три — от COVID-19, три — от иных причин смерти). Всего в крае скончались 136 человек с SARS-CoV-2.

Из общего количества пациентов инфекционных отделений 1048 больны внебольничной пневмонией (+47 за сутки), 2165 — ОРВИ (+90 за сутки). Тяжелобольных пациентов — 97 (+5 за сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 23 (-4 за сутки). Всего выздоровели 4135 человек.

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